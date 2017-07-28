Volkswagen Arteon попозировал слепому фотографу

Первый автомобильный проект Пита Эккерта — слепого фотографа из США — оказался весьма успешным. Устанавливая длительное время экспозиции, «художник» создавал так называемые «световые картины». А прежде, чем приступить к работе, мастер неторопливо ощупал и «прослушал» свою модель — Volkswagen Arteon.

Как и его предшественник Passat CC, Arteon, бесспорно, является одним из самых красивых автомобилей Volkswagen. Однако несмотря на яркий внешний вид новинки, стоит отметить, что его интерьер достаточно скучноват. Он во многом схож с оформлением салона обычного Passat — поклонники марки ожидали чего-то большего.