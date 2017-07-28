Volkswagen Arteon попозировал слепому фотографу

Фото: www.motor1.com
Новый купеобразный седан Volkswagen Arteon принял участие в любопытной фотосессии. Чтобы доказать исключительную красоту своей новинки, компания из Вольфсбурга обратилась к слепому фотографу Питу Эккерту с просьбой осуществить необычную съемку.
Виктория Базылева

Первый автомобильный проект Пита Эккерта — слепого фотографа из США — оказался весьма успешным. Устанавливая длительное время экспозиции, «художник» создавал так называемые «световые картины». А прежде, чем приступить к работе, мастер неторопливо ощупал и «прослушал» свою модель — Volkswagen Arteon.

Как и его предшественник Passat CC, Arteon, бесспорно, является одним из самых красивых автомобилей Volkswagen. Однако несмотря на яркий внешний вид новинки, стоит отметить, что его интерьер достаточно скучноват. Он во многом схож с оформлением салона обычного Passat — поклонники марки ожидали чего-то большего.

Помимо экстерьера, козырем Volkswagen Arteon является шестицилиндровый двигатель, которым тот же «Пассат» не располагает. По данным Motor1, в настоящее время разрабатывается и более мощный мотор. Более того, в компании также рассматривают возможность выпуска Arteon в кузове Shooting Brake.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что новый Volkswagen Arteon приедет и в нашу страну. По предварительным данным, в шоу-румах российских дилеров седан появится в 2018 году. Информацию о модификациях, комплектациях и ценах производитель объявит позже — если, конечно, не передумает привозить новинку к нам.

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28 июля 2017
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