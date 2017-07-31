Audi сократит расходы для создания электромобилей

Фото: Audi
В компании Audi планируют сократить расходы на исследования и новые разработки на 10 млрд. евро. А через пять лет производитель направит сэкономленные средства на создание электромобилей.
Виктория Базылева

Как сообщает Reuters, к 2022 году Audi выпустит пять автомобилей на электрической тяге, первый из которых — кроссовер e-tron Quattro — дебютирует уже в 2018-м. А следом за ним свет увидит и другой электрический SUV — e-tron Sportback.

Кроме того, Audi инвестирует средства в разработку «чистых» двигателей с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу. Предполагается, что над новыми технологиями ингольштадтцы будут трудиться вместе с инженерами Porsche.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в следующем году Audi презентует, помимо прочего, сменивших поколение A1, A6, A7 и Q3. Во время беседы с журналистами Руперт Штадлер, глава компании, намекнул, что все эти модели получат те же передовые системы, которыми наделен новый A8. Однако никаких подробностей относительно новинок он раскрывать не стал.

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31 июля 2017
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