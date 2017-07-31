Audi сократит расходы для создания электромобилей

Как сообщает Reuters, к 2022 году Audi выпустит пять автомобилей на электрической тяге, первый из которых — кроссовер e-tron Quattro — дебютирует уже в 2018-м. А следом за ним свет увидит и другой электрический SUV — e-tron Sportback.

Кроме того, Audi инвестирует средства в разработку «чистых» двигателей с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу. Предполагается, что над новыми технологиями ингольштадтцы будут трудиться вместе с инженерами Porsche.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в следующем году Audi презентует, помимо прочего, сменивших поколение A1, A6, A7 и Q3. Во время беседы с журналистами Руперт Штадлер, глава компании, намекнул, что все эти модели получат те же передовые системы, которыми наделен новый A8. Однако никаких подробностей относительно новинок он раскрывать не стал.