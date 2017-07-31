BMW M5 шестого поколения проходит завершающие тесты

Фото: www.motor1.com
Официальная онлайн-премьера BMW M5 шестой генерации состоится в августе нынешнего года. В феврале, согласно плану, стартует серийное производство новинки, но первые автомобили доедут до владельцев лишь в апреле следующего года.
Виктория Базылева

В настоящее время баварцы проводят финальную серию дорожных испытаний BMW M5 — свежие фотографии опубликованы журналистами Motor1. Предполагается, что в движение седан приводит модернизированный 4,4-литровый бензиновый V6 мощностью около 600 л. с. и 700 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатируется с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic, привод — полный, xDrive. Отметим, что с такой силовой установкой новинка сможет разгоняться до сотни менее, чем за 3,5 секунды — то есть на 0,8 секунды быстрее, нежели ее предшественник.

Сообщается, что BMW M5 презентуют в режиме онлайн в августе, а месяцем позже на Франкфуртовском моторшоу состоится «живая» премьера новинки. При этом на конвейер серийная горячая «пятерка» встанет в феврале следующего года, и первые машины доставят покупателям, оставившим предзаказы, в апреле.

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31 июля 2017
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