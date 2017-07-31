Cadillac снимает с производства седаны ATS, CTS и XTS

Как сообщает Reuters со ссылкой на главу Cadillac Йохана де Найсона, производство ATS, CTS и XTS прекратят уже в 2019 году. Руководитель компании подчеркнул, что место этих моделей займет новый седан CT5, ориентированный на клиентов, которые подыскивают машину в ценовом диапазоне от 35 000 до 45 000 долларов. К слову сказать, на сегодняшний день ценник на ATS как раз стартует с отметки в 34 595 долларов, а за CTS и XTS американские дилеры попросят около 45 000 «зеленых».

Кроме того, глава Cadillac рассказал, что помимо CT5 в обозримом будущем свет увидит также конкурент Audi A3 и Mercedes-Benz CLA. По словам де Найсона, этот автомобиль построят на базе Chevrolet Cruze последнего поколения. К тому же в 2019 году в продаже появятся кроссоверы XT4 и XT7, которые поборятся за внимание покупателей с BMW X3 и X7 соответственно.