Кто «заказал» немецкий автопром

Умелая манипуляция цифрами действует на коллективное сознание завораживающе. И вот тому харктерный пример. Организация по изучению общественного мнения Emnid провела 27 июля для издания Bild am Sonntag опрос, давший очень странные результаты. Оказывается, 53% опрошенных граждан Германии считают, что немецкие автопроизводители больше не заслуживают доверия. Почти 40% уверены, что отечественные машины скорее надежны, чем наоборот. И лишь 5% заявляют, что Volkswagen, BMW, Audi и другие немецкие марки остаются «очень надежными». Кроме того, 75% опрошенных высказались в пользу ужесточения ответственности для автопроизводителей, преступивших закон.
Казалось бы — что тут удивительного? Ну, вот такая у жителей Германии нынче позиция, имеют на нее право. Однако при более детальном рассмотрении вопроса выясняются интересные подробности. И прежде всего, весьма примечательны действующие лица и исполнители.