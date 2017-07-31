Кто «заказал» немецкий автопром

Итак, заказчик опроса — Bild. Это всемирно известная бульварная газета, флагман желтой прессы Германии. Немецкий писатель и музыкант Макс Гольдт справедливо называл ее «организацией низости», а сотрудников издания считал «абсолютно неприемлемыми для общества». Кстати сказать, успел Bild лягнуть и Россию — это он в 2016 году требовал бойкотировать российскую сборную на Олимпиаде в Рио, а позже назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова военным преступником.

Исполнитель — TNS Emnid. Крупная организация по изучению общественного мнения, входит в состав международной группы WPP, где ей составляют компанию одна индийская, две британских и семь американских фирм, специализирующихся на PR и рекламе.

Таким образом, опрос проводился по заказу желтой газеты транснациональной группой, находящейся под сильнейшим американским влиянием. Дальше — больше. В «исследовании» приняли участие всего 500(!) человек, что начисто лишает его даже подобия какой-либо репрезентативности. Невооруженным глазом видно — перед нами вульгарная пропагандистская операция.

Какова же ситуация на самом деле? По итогам полугодия Volkswagen остается непререкаемым лидером германского авторынка: на его долю приходится 18,6% всех продаж. А в целом немецкие бренды занимают 52% рынка. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Есть падение у немецких автомарок? Несомненно — на 1,3% по сравнению с шестью месяцами прошлого года. Правда, продажи Mercedes-Benz выросли на 6,6%, а Porsche — на 2,4%.