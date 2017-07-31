Кто «заказал» немецкий автопром

Фото: qz.com
Широко распространившаяся недавно по мировым СМИ информация о том, что более половины немецких граждан сочли отечественных автопроизводителей не заслуживающими доверия, на поверку оказывается абсолютно ненадежной. Но кто и зачем упорно создает отрицательный имидж брендам из Германии? Ответ прост — немецкому автопрому объявили войну американцы. Причем воюют они по своему обыкновению совсем как во Вьтнаме — грязно и подло. Однако пипл хавает.
Вадим Устинов

Умелая манипуляция цифрами действует на коллективное сознание завораживающе. И вот тому харктерный пример. Организация по изучению общественного мнения Emnid провела 27 июля для издания Bild am Sonntag опрос, давший очень странные результаты. Оказывается, 53% опрошенных граждан Германии считают, что немецкие автопроизводители больше не заслуживают доверия. Почти 40% уверены, что отечественные машины скорее надежны, чем наоборот. И лишь 5% заявляют, что Volkswagen, BMW, Audi и другие немецкие марки остаются «очень надежными». Кроме того, 75% опрошенных высказались в пользу ужесточения ответственности для автопроизводителей, преступивших закон.

Казалось бы — что тут удивительного? Ну, вот такая у жителей Германии нынче позиция, имеют на нее право. Однако при более детальном рассмотрении вопроса выясняются интересные подробности. И прежде всего, весьма примечательны действующие лица и исполнители.

Фото: www.motortrend.com

Итак, заказчик опроса — Bild. Это всемирно известная бульварная газета, флагман желтой прессы Германии. Немецкий писатель и музыкант Макс Гольдт справедливо называл ее «организацией низости», а сотрудников издания считал «абсолютно неприемлемыми для общества». Кстати сказать, успел Bild лягнуть и Россию — это он в 2016 году требовал бойкотировать российскую сборную на Олимпиаде в Рио, а позже назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова военным преступником.

Исполнитель — TNS Emnid. Крупная организация по изучению общественного мнения, входит в состав международной группы WPP, где ей составляют компанию одна индийская, две британских и семь американских фирм, специализирующихся на PR и рекламе.

Таким образом, опрос проводился по заказу желтой газеты транснациональной группой, находящейся под сильнейшим американским влиянием. Дальше — больше. В «исследовании» приняли участие всего 500(!) человек, что начисто лишает его даже подобия какой-либо репрезентативности. Невооруженным глазом видно — перед нами вульгарная пропагандистская операция.

Какова же ситуация на самом деле? По итогам полугодия Volkswagen остается непререкаемым лидером германского авторынка: на его долю приходится 18,6% всех продаж. А в целом немецкие бренды занимают 52% рынка. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Есть падение у немецких автомарок? Несомненно — на 1,3% по сравнению с шестью месяцами прошлого года. Правда, продажи Mercedes-Benz выросли на 6,6%, а Porsche — на 2,4%.

Фото: www.topgear.com

И при этом никто не устраивает истерики по поводу того, что объемы реализации DS в Германии рухнули на 31,3%, а Honda — на 24,9%. Между прочим, было бы куда более странно, если бы продажи «немцев» не упали. Ведь против них последнее время ведется настоящая война — и не надо обвинять меня в приверженности конспирологии.

Сначала разразился дизельгейт, родиной которого являются как раз США. Раздутый на пустом месте скандал затронул в первую очередь немецкие компании — Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Opel. Совершенный попутно наезд по тому же поводу на Mitsubishi представляет собой ни что иное, как попытку придать «делу» объективность.

Буквально на днях пять немецких автопроизводителей — Audi, BMW, Daimler, Porsche и VW — были обвинены в картельном сговоре. Они якобы согласовывали действия по производству, стоимости, выбору поставщиков и по установке систем для очистки отработавших газов в дизельных машинах. Не надо быть пророком, чтобы предположить — и это обвинение будет иметь для фигурантов серьезные последствия.

Кстати, вспомним второй вопрос, затронутый в «исследовании» Emnid о наказании виновных. Широкие народные массы — за! Карфаген — то бишь, немецкий автопром — должен быть разрушен. И в роли Катона Старшего ныне выступает Америка, всерьез обеспокоенная германским промышленным потенциалом.

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31 июля 2017
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