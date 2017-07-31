Названы самые популярные машины в странах Европы

Так, Renault Clio признан самым продаваемым автомобилем сразу в пяти европейских странах — Хорватии, Нидерландах, Франции, Португалии и Словении. На других пяти рынках лидирует Skoda Octavia — в пользу этой машины делают выбор в Чехии, Эстонии, Финляндии, Польше и Швейцарии. А бестселлером Австрии, Бельгии, Германии и Норвегии является Volkswagen Golf, сообщает издание Autocar.

Датчане же предпочитают Peugeot 208, а греки — Toyota Yaris. В Венгрии лучше других продается Suzuki Vitara, в то время как в Ирландии — Hyundai Tucson. В словакии скупают Skoda Fabia, в Великобритании — Ford Fiesta. Самой популярной моделью в Латвии является Nissan Qashqai, а в Литве — FIAT 500.

Другой «Фиат», а именно Panda, пользуется спросом «дома», в Италии. Испанцы также делают выбор в пользу «своей» машины — SEAT Ibiza. Помимо них, в этом плане патриотичны румыны и шведы — они покупают Dacia Logan и Volvo S90/V90 соответственно.