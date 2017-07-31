Жители Германии больше не доверяют немецким автопроизводителям

Так, 53% респондентов признались, что немецкие автостроители больше не вызывают у них доверия. 40% опрошенных уверены, что производители Германии скорее надежны, чем наоборот. И лишь 5% участвующих в анкетировании заявили, что немецкие машины по-прежнему остаются «очень надежными».

Кроме того, 75% респондентов высказались в пользу ужесточения ответственности для автопроизводителей, совершающих какие-либо правонарушения. К примеру, для тех, кто занижает уровень выбросов вредных веществ в атмосферу дизельными моторами с помощью специального программного обеспечения.

Остается лишь добавить, что опрос проводился до 27 июля. В исследовании приняли участие 500 немцев, проживающих в различных регионах Германии.

Впрочем, судя по всему, это странное исследование является всего лишь «заказухой» американцев, которые «травят» немецких автопроизводителей со времен, когда разгорелся дизельный скандал. А потому относиться к этим данным серьезно не стоит.