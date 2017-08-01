Ford засудит компанию Geely за воровство товарного знака

Как сообщает портал Automotive News, требование о запрещении компании Geely использовать название Lynk & CO должно быть подано до 15 ноября.

— Бренд Lincoln имеет богатую 100-летнюю историю, и мы намерены защитить его репутацию, — заявил представитель Ford. — Lynk & CO нарушает права Lincoln… и мы используем все законные способы для того, чтобы помешать им использовать незаконное название. В его нынешнем виде это имя может ввести клиентов в заблуждение.

От руководства компании-ответчика никакого ответа или комментариев по этому поводу пока не поступало.

Предполагается, что 50% Lynk & CO получит Zhejiang Geely, остальные 50% разделят между собой Geely и Volvo. Под новым брендом Lynk & CO, как сообщил руководитель проекта Ален Виссер, планируется выпускать люксовые автомобили, в том числе кроссовер 01 и седан 03. Поначалу автомобили будут выпускаться в Китае на том же самом заводе, где Volvo собирает для местного рынка свой XC40.