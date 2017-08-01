Группа PSA завершила сделку по покупке Opel и Vauxhall

Главный исполнительный директор Opel/Vauxhall Михаэль Лошеллер в течение 100 дней должен представить окончательную версию стратегического плана, который с сегодняшнего дня начинают разрабатывать команды Opel/Vauxhall при поддержке PSA. Основная задача — определить пути восстановления финансовой стабильности компании.

Благодаря тому, что концерн теперь имеет пяти взаимодополняющих, четко позиционированных на рынке брендов, он надеется значительно усилить свое присутствие на европейских рынках. Синергетический эффект от покупки оценивается в 1,7 млрд. евро в год в среднесрочной перспективе.

При этом процесс приобретения европейского финансового подразделения GM Financial пока продолжается — завершить его планируется во второй половине 2017 года, после согласования с регуляторами. Президент PSA Карлос Таварес отметил:

— Сегодня вместе с Opel и Vauxhall мы начинаем новый этап нашего пути. Проект был реализован всего за несколько месяцев, я хочу тепло поблагодарить коллег за прекрасную работу. Опираясь на сильные стороны друг друга, мы выполним стратегический план Opel и Vauxhall и привлечем новых клиентов. Одновременно, мы будем продолжать планомерно реализовывать задачи плана Push to Pass (Рывок вперед). Мы уверены, что данные стратегии дадут толчок для развития компании и послужат на благо нашим акционерам.