Hyundai переназначил главу российского офиса

Начиная с 1 августа 2017 года, управляющим директором ООО «Хендэ Мотор СНГ» официально будет считаться Алексей Калицев, трудившийся до последнего момента на должности исполнительного директора компании. С 2010 по 2015 он занимал должность директора по продажам компании «Хендэ Мотор СНГ». В 2015 году был назначен на должность исполнительного директора «Хендэ Мотор СНГ».