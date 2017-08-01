Китайские власти довольны качеством сборки машин марки UAZ

Фото UAZ
Довольно сомнительные лавры достались ООО «Ульяновский автомобильный завод»: предприятие успешно прошло аудит официального сертификационного органа Поднебесной «Центр сертификации качества Китая». Положительное заключение позволяет УАЗ перейти к следующим шагам процедуры получения «Одобрения типа транспортного средства» и в дальнейшем экспортировать свои изделия в КНР без ограничений по количеству товара.
Михаил Ростарчук

Между тем, как уже неоднократно писал портал «АвтоВзгляд», поделки Ульяновского автомобильного завода не выдерживают, если по гамбургскому счету, никакой критики. Достаточно сказать, что около месяца назад предприятие провело отзывную компанию половины(!) машин, выпущенных им с 2014 года — у 70 000 автомобилей «Патриот», «Пикап» и «Карго» обнаружены проблемы с проводкой и сцеплением. А еще раньше мы сообщали, что ульяновские авто весьма подвержены самовозгоранию.

Иначе говоря, тот факт, что китайцев в целом устроили производственная система и производственные процессы этого российского автостроителя, говорит или о низкой квалификации экспертов из Поднебесной, или об их особом взгляде на производство машин.

Что, впрочем, не удивительно, ведь о качестве собственно китайских авто россияне знают не понаслышке, и именно поэтому их продажи у нас столь мизерны. Хотя если говорить об UAZ, то даже непривередливые китайские товарищи дали своим российским коллегам «отдельные рекомендации по совершенствованию системы контроля производственных процессов и качества продукции». Но в целом, повторимся, азиатские аудиторы не увидили разницы между собственными автопроизводствами и российскими.

В итоге УАЗ скорее всего успешно сертифицирует в КНР четыре своих модели — «Патриот», «Пикап», «Хантер» и «Комби» — и увеличит свои продажи в этой стране до нескольких тысяч автомобилей в год.

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1 августа 2017
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