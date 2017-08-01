Китайские власти довольны качеством сборки машин марки UAZ

Между тем, как уже неоднократно писал портал «АвтоВзгляд», поделки Ульяновского автомобильного завода не выдерживают, если по гамбургскому счету, никакой критики. Достаточно сказать, что около месяца назад предприятие провело отзывную компанию половины(!) машин, выпущенных им с 2014 года — у 70 000 автомобилей «Патриот», «Пикап» и «Карго» обнаружены проблемы с проводкой и сцеплением. А еще раньше мы сообщали, что ульяновские авто весьма подвержены самовозгоранию.

Иначе говоря, тот факт, что китайцев в целом устроили производственная система и производственные процессы этого российского автостроителя, говорит или о низкой квалификации экспертов из Поднебесной, или об их особом взгляде на производство машин.