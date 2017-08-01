Корейские авто, которые не хотят покупать в России

Фото: www.mensfitness.com
Если из пяти самых продаваемых моделей в России три — корейские, то это совсем не значит, что прочие автомобили родом из этой страны также пользуются большим спросом. Есть среди них и настоящие неудачники.
Вадим Устинов

С каждым годом у корейских автомобилей все более и более улучшаются управляемость и качество отделки, повышаются комфортабельность и эргономичность. Однако сами бренды пока еще никто не назовет престижными — слишком коротка их новейшая история. Поэтому претензии таких заслуженных фирм как Hyundai или KIA на право продавать премиальные машины поддержки в широкой среде покупателей не находят. Хотя понять корейцев можно — велик соблазн на халяву, за красное словцо задрать прайс на солидную сумму.

По сравнению с прошлым обзором, который портал «АвтоВзгляд» проводил осенью, пятерка самых непопулярных машин, чья родословная ведется с полуострова, омываемого Японским и Желтым морями, изменилась полностью. Отчаявшись приучить россиян к «премиальному» Equus, компания Hyundai решила не сдаваться, и вместо одной люксовой модели выкатила на радость публике целый новый бренд. Прекращена реализация KIA Venga, снят с продаж Hyundai Genesis. И, наконец, Hyundai Grand Santa Fe переместилась с третьей на восьмую строчку — и благодаря собственным заслугам, и потому, что появились еще менее востребованные модели.

Фото: SsangYong

SsangYong Actyon

Корейская компания в кризис вела себя как капризный ребенок — то сворачивала продажи, то опять их начинала, то вновь сворачивала. С начала года она в очередной раз мужественно вышла на рынок с двумя моделями, одна из которых — кроссовер Actyon. Цена на автомобиль стартует с отметки в 1 169 000 рублей, и такая планка, по-видимуому, показалась нашим соотечественникам несколько завышенной. По крайней мере, в салоны за автомобилем очереди не выстраиваются: всего с февраля было продано 25 экземпляров, причем половина из них в базовой моноприводной комплектации Welcome.

Фото: SsangYong

SsangYong Tivoli

Не намного опередил соратника новейший кроссовер компании — Tivoli. С февраля по июнь в России было продано в общей сложности 45 автомобилей — в стандартной и в удлинненной версии XLV. Вновь вызывает сомнение обоснованность цены — за одноклассника Hyundai Creta и Renault Kaptur с безальтернативными передним приводом и атмосферником объемом 1,6 л просят от 999 000 рублей. Кстати, именно эта самая бюджетная версия с механической коробкой передач и раскупается лучше остальных. Впрочем секрет неудач продукции SsangYong не обязательно в переоцененности модели — может быть, покупатели просто не верят, что фирма в скором времени опять не сбежит их России…

Фото: KIA

KIA Quoris

Если Hyundai все-таки отказался от попыток впарить россиянам свою вариацию на свою «мерседесовскую» тему — Equus, то KIA не оставляет надежд на то, что их поделку по мотивам BMW когда-нибудь оценят и начнут покупать. Помимо того, что машине не хватает индивидуальности в оформлении экстерьера и интерьера, а также отточенности ездовых качеств на больших скоростях, ее скромная марка просто-напросто не соответствует претензиям на членство в элитном клубе. Поэтому за полгода был продан всего 81 такой автомобиль. Для сравнения — «оригинал», то есть BMW 7-й серии разошелся тиражом в семь раз выше.

Фото: Genesis

Genesis G90

«Премиальный» бренд, изобретенный компанией Hyundai, пришел на смену провалившемуся Equus. Однако смена вывески не привела к резкому росту популярности люксовых корейских седанов. Если не придираться к некоторым огрехам (которых, впрочем, премиальному автомобилю иметь в принципе не положено), то всерьез попрекнуть G90 можно разве что отсутствием солидной родословной у марки в целом. На настоящий момент российские бизнесмены средней руки не готовы пересаживаться с немецких и японских машин на «корейца», пусть даже он и заманивает их выгодной ценой.

Фото: KIA

KIA Mohave

Ожидать блестящих коммерческих перспектив автомобиля, выпускающегося аж с 2008-го и лишь в нынешнем году получившего некоторые косметические обновления экстерьера и интерьера, было бы занятием по меньшей мере неблагодарным. Конечно, автомобиль обладает редкой по нынешним временам рамной конструкцией, странным образом сопряженной с независимой подвеской — что, впрочем, не самый лучший повод для гордости. Неудивительно, что всего за полгода в России было продано 245 внедорожников — вероятно, немногим оставшимся любителям тяжелого бездорожья.

Фото: Hyundai

Десятка худших

В десятку корейских моделей, показавших за январь—июнь 2017 года худшие результаты, вошли также Genesis G80, Hyundai i30, Hyundai Grand Santa Fe, KIA Picanto и Hyundai i40.

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1 августа 2017
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