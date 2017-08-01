Корейские авто, которые не хотят покупать в России

С каждым годом у корейских автомобилей все более и более улучшаются управляемость и качество отделки, повышаются комфортабельность и эргономичность. Однако сами бренды пока еще никто не назовет престижными — слишком коротка их новейшая история. Поэтому претензии таких заслуженных фирм как Hyundai или KIA на право продавать премиальные машины поддержки в широкой среде покупателей не находят. Хотя понять корейцев можно — велик соблазн на халяву, за красное словцо задрать прайс на солидную сумму.

По сравнению с прошлым обзором, который портал «АвтоВзгляд» проводил осенью, пятерка самых непопулярных машин, чья родословная ведется с полуострова, омываемого Японским и Желтым морями, изменилась полностью. Отчаявшись приучить россиян к «премиальному» Equus, компания Hyundai решила не сдаваться, и вместо одной люксовой модели выкатила на радость публике целый новый бренд. Прекращена реализация KIA Venga, снят с продаж Hyundai Genesis. И, наконец, Hyundai Grand Santa Fe переместилась с третьей на восьмую строчку — и благодаря собственным заслугам, и потому, что появились еще менее востребованные модели.