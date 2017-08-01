Nissan Leaf второго поколения замечен без камуфляжа

Фото: www.tv2.no
Фотошпионам удалось «поймать» новый Nissan Leaf на дорогах общественного пользования без камуфляжа. По словам автора, снимки сделаны во время съемок рекламного ролика новинки.
Виктория Базылева

До настоящего времени дизайн экстерьера электромобиля Nissan Leaf второго поколения японцы держали в строжайшем секрете. Однако пользователю норвежского портала Tv2 удалось сфотографировать машину без маскировочных элементов. По его словам, снимки сделаны в Барселоне во время съемок рекламного ролика модели.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, Nissan Leaf второй генерации получил новую 60-кВтную аккумуляторную батарею, благодаря которой дальность хода машины увеличилась до 400 километров.

Известно, что помимо прочего, новый Leaf оборудован системой ProPILOT Park — ультразвуковыми датчиками и камерами, с помощью которых автомобиль без труда может осуществить параллельную, диагональную или перпендикулярную парковку передним и задним ходом. Кроме того, новинку оснастили любопытной, но бессмысленной системой e-Pedal, позволяющей разгоняться и притормаживать, работая только педалью акселератора. Прочие подробности об электрокаре не раскрываются.

Премьера нового Nissan Leaf состоится 5 сентября на специальном мероприятии в Токио, а публичный дебют — на Франкфуртовском автосалоне, который пройдет с 14 по 24 сентября. Ранее также стало известно, что японцы рассматривают возможность вывода электромобиля и на российский рынок. Но когда именно новинка появятся у дилеров — пока неизвестно.

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1 августа 2017
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