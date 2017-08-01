Nissan Leaf второго поколения замечен без камуфляжа

До настоящего времени дизайн экстерьера электромобиля Nissan Leaf второго поколения японцы держали в строжайшем секрете. Однако пользователю норвежского портала Tv2 удалось сфотографировать машину без маскировочных элементов. По его словам, снимки сделаны в Барселоне во время съемок рекламного ролика модели.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, Nissan Leaf второй генерации получил новую 60-кВтную аккумуляторную батарею, благодаря которой дальность хода машины увеличилась до 400 километров.

Известно, что помимо прочего, новый Leaf оборудован системой ProPILOT Park — ультразвуковыми датчиками и камерами, с помощью которых автомобиль без труда может осуществить параллельную, диагональную или перпендикулярную парковку передним и задним ходом. Кроме того, новинку оснастили любопытной, но бессмысленной системой e-Pedal, позволяющей разгоняться и притормаживать, работая только педалью акселератора. Прочие подробности об электрокаре не раскрываются.

Премьера нового Nissan Leaf состоится 5 сентября на специальном мероприятии в Токио, а публичный дебют — на Франкфуртовском автосалоне, который пройдет с 14 по 24 сентября. Ранее также стало известно, что японцы рассматривают возможность вывода электромобиля и на российский рынок. Но когда именно новинка появятся у дилеров — пока неизвестно.