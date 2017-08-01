В России стартовали продажи KIA Rio четвертого поколения

Фото: KIA
В шоу-румах российских дилеров KIA появились первые «живые» седаны Rio четвертого поколения. Стартовая цена новинки составляет 669 000 рублей.
Виктория Базылева

Новый KIA Rio продается в нашей стране в двух модификациях: со 100- и 123-сильными моторами. В качестве коробки передач — на выбор покупателя — выступает шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».

Седан предлагается в шести комплектациях: Classic, Classic Audio, Comfort, Luxe, Prestige и Premium. Уже в базовой версии автомобиль располагает обогревом и электрорегулировкой боковых зеркал, электроприводом передних стеклоподъемников, кондиционером и аудиоподготовкой с четырьмя динамиками.

Официальные дилеры KIA приступили к приему предварительных заказов на новинку еще в середине июля, теперь же первые машины появились и в автосалонах. Приобрести Rio в стандартной комплектации Classic можно по цене от 669 000 рублей. За топовую же версию Premium придется выложить уже как минимум 989 900 рублей.

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1 августа 2017
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