Volvo запатентовала название для нового автомобиля

Как сообщает портал Swedespeed, компания Volvo зарегистрировала наименование S50. Учитывая, что кроссоверы шведской марки выпускаются с обозначением XC, универсалы — с литерой V, а седаны — с буквой S, можно предположить, что новый автомобиль представляет собой именно седан.

Однако есть и другая версия. Возможно, в Volvo решили последовать примеру своих немецких «конкурентов» Audi и BMW, которые «разбивают» модели по типу кузова. То есть, существует вероятность, что новый седан получит название S40, а к примеру, купе — S50 (как ингольштадтские A4 и A5).

Впрочем, не исключено, что никакой машины нет и в проекте. Как показывает практика, многие автопроизводители заранее патентуют те или иные названия, которые в дальнейшем могут так никогда и не использовать.