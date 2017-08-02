Как «заряжают» свои автомобили владельцы KIA в России

На мероприятие KIA RED FEST-2017 съехались самые «горячие» автомобили KIA со всей России. Посетители могли полюбоваться на разрисованные аэрографом Cee’d, заниженные Rio, «рычащие» Cerato и другие «прокачанные» машины, а по итогам отдать свой голос за самый эффектный, по их мнению, автомобиль.

Помимо прочего, посетители фестиваля KIA RED FEST провели тест-драйвы автомобилей KIA на городской трассе и дороге с препятствиями, познакомились с новым Picanto, обновленными Soul и Mohave, а также Sorento Prime с 2,4-литровым двигателем.

Но главным событием KIA RED FEST стал предпремьерный показ седана Rio нового поколения. За два дня до старта продаж участники фестиваля не просто увидели новинку «вживую», но и испытали ее «в деле».

– Искренняя поддержка преданных поклонников марки KIA на ежегодном KIA RED FEST имеет для нас особенную ценность. Позитивные отзывы о новом KIA Rio от настоящих ценителей автомобилей KIA, испытавших нашу главную новинку года до официального старта продаж, дают нам своего рода карт-бланш на завоевание российского рынка, — отметил Александр Мойнов, управляющий директор KIA Motors Rus.