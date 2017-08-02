Когда покажут «горячий» хетчбэк Mercedes-AMG A 45 нового поколения

Как сообщает издание Autocar, новый A 45 несколько увеличится в размерах относительно своего предшественника. Однако благодаря использованию алюминиевых элементов весить новинка будет примерно столько же.

Под капотом «горячего» хетчбэка разместится двухлитровый бензиновый мотор мощностью более 400 л. с. Вероятнее всего, двигатель агрегатируют с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Для сравнения отметим, что модель нынешнего поколения вооружена 381-литровым мотором — этот автомобиль разгоняется до сотни за 4,2 секунды. По неподвержденным данным, новому A 45 для ускорения до 100 км/ч потребуется на 0,2 секунды меньше.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что официальная премьера Mercedes-Benz A-Class четвертого поколения состоится во второй половине следующего года. А вот A 45 AMG дебютирует, предположительно, лишь в 2019-ом.