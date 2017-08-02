Столичные власти объявили технические характеристики электробусов

Согласно документу, подготовленному Дептрансом и ГУП «Мосгортранс», минимальная дальность хода электробусов при включенном отоплении составит 40 километров. Транспортное средство, габариты которого не превышают 13 метров в длину и 2,5 метров в ширину, сможет вмещать 85 пассажиров. Кроме того, автобус на электрической тяге должен развивать скорость не менее 70 км/ч.

Транспортные средства оснастят современным оборудованием, в частности, климат-контролем, системами видеонаблюдения и спутниковой навигации, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и модулями беспроводной сети Wi-Fi.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что первые электробусы появятся на дорогах столицы уже в следующем году. Окончательное решение по поводу того, кто же выступит поставщиком транспортных средств пока не приятно. Победителя тендера определят лишь в конце нынешнего года.