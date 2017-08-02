В первом полугодии россияне переплатили за свои авто 26 млрд. рублей

Как сообщает агентство «Автостат», на приобретение новых автомобилей наши соотечественники за первые шесть месяцев текущего года сумму без малого в триллион рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 10%. При этом, как мы помним, объемы продаж выросли только на 6,9%. Это означает, что в среднем каждая машина обошлась покупателю на 2,9% дороже, чем в первом полугодии 2016-го.

Больше всех заработала Toyota, получившая от продажи новых легковушек около 100 млрд рублей — на 1% меньше, чем годом ранее. В среднем покупка машины этого бренда не стала более обременительной для клиента. Второе место заняла KIA, заработавшая примерно 93 млрд рублей и продемонстрировавшая рост выручки на 37%. Поклонникам этой марки пришлось отдать за купленные автомобили на 12% больше. На третьей строчке оказалась LADA, сумевшая реализовать своей продукции на 75 млрд. рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Средневзвешенная стоимость покупки отечественного бренда таким образом поднялась на 6%.

Четвертым следует Hyundai, заработавший 73 млрд рублей с 9-процентным повышением прайса, пятым — Mercedes-Benz с 72 млрд. рублей и подорожанием на 2%.