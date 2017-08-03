Японцы вывели на тесты Lexus ES седьмого поколения

Как сообщает портал Motor1, опубликовавший фотографии, ряд дизайнерских решений для нового Lexus ES японцы позаимствуют у модели IS. Седан обзаведется перелицованным передним бампером, видоизмененной радиаторной решеткой и новыми светодиодными фарами с дневными ходовыми огнями, напоминающими по форме бумеранги.

ES седьмой генерации построят на базе TNGA — той же платформе,что лежит в основе Toyota Prius. В движение новинку будет приводить 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью в 270 л. с. Вероятное всего, появится и гибридная модификация седана. Прочих технических подробностей о новом седане пока нет.

Напомним, что Lexus ES нынешнего поколения, переживший в 2015 году рестайлинг, продается в России в трех модификациях. За самую доступную из них — ES 200 — дилеры попросят не менее 2 235 000 рублей.