LADA Granta можно купить дешевле

Как сообщает газета «Ведомости», при сдаче старой машины в trade-in «Гранту» в базовой версии можно приобрести на 60 тысяч дешевле — не за 389 900, а за 329 900 рублей. Правда, за утилизацию своей прежней рухляди дисконт остался прежним — 10 000 рублей.

Также на 20% выросла скидка и на покупку по trade-in LADA Kalina. Если официально прайс-лист на эту модель стартует от 440 600 рублей, то теперь ее отдадут за 380 600 «целковых».

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в июле Granta заняла первое место по объему продаж в России и имеет все шансы удержать лидерство не только благодаря маректинговым программам АВТОВАЗа, но и из-за подорожания своего ближайшего конкурента — новой KIA Rio. Kalina особым спросом не пользуется, занимая в рейтинге 21 строчку.