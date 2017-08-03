Почему беспилотные машины безопасны только на шоссе

Председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, присутствовавший на торжественной церемонии в честь начала строительства обхода села Лосева и города Павловска на федеральной трассе М-4 «Дон» (633 — 715 километры) рассказал журналистам о перспективах беспилотного транспорта в нашей стране.

«Что касается создания дорог для автомобилей будущего, то, на самом деле, мы над ними уже работаем. Здесь ключевым должно являться то, что связь дорога-машина и связь машина-машина должны обеспечивать максимальную безопасность для тех участников дорожного движения, которые пилотируются. Это раз. И для исключения конфликтов с теми, кто пересекает дорогу. А это значит, что дорога должна быть такая, как наша существующая первой категории. То есть на ней должны быть полностью исключены пересечения в одном уровне. Не может автомобиль будущего двигаться по дороге, которая пересекается другими дорогами. То есть это могут быть только дороги первой технической категории», — считает г-н Кельбах.