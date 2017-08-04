Компании Toyota и Mazda объединяются

Как сообщает газета Nikkei, Toyota планирует приобрести 5% акций компании Mazda, а та, в свою очередь, вложит средства для формирования совместного предприятия. Первый электромобиль, который производители разработают совместно, появится в 2019—2020 году.

Предполагается, что Toyota и Mazda построят новый завод на территории США. Первое время новое предприятие будет выпускать до 300 000 машин в год.

Напомним, что еще в 2015-ом японские компании объявили о расширении сотрудничества для разработки технологий, повышающих безопасность автомобилей. Однако тогда речь о создании совместного предприятия не велась.