Почему в России растет популярность автомобилей Ford

Как сообщают в российском офисе Ford, бестселлером марки в июле стал кроссовер Kuga. В пользу этой модели сделали выбор 1252 россиянина, что на 102% больше, нежели в прошлом году. По мнению представителей компании, увеличению спроса поспособствовали госпрограммы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Стоит отметить, что клиенты, решившие воспользоваться этими предложениями, чаще всего делают выбор именно в пользу «Куги».

Помимо государственных программ, Ford предлагает россиянам и свои собственные, что, безусловно, привлекает российских автомобилистов. В частности, у производителя есть продукт Ford Options, который отдаленно напоминает модель лизинга. То есть покупатель выбирает любой понравившийся «Форд» и приобретает его в кредит. Уникальность этой услуги заключается в том, что до полного погашения суммы клиент вправе выбрать один из трех вариантов: обновить машину (т. е. вернуть нынешнюю дилеру и обзавестись новой), оставить автомобиль себе или же отдать его обратно в автосалон.

Между прочим, подобную программу не так давно запустил производитель Hyundai. Более подробно о предложении корейского автостроителя можно прочитать здесь.