Что иностранцу хорошо, то русскому — смерть: названы самые практичные автомобили

Так, звание самого практичного кроссовера досталось Toyota RAV4 Hybrid, Lexus NX 300h, Toyota Highlander Hybrid и Lexus RX 450h. Среди седанов и хетчбэков на первые места в своих категориях вышли Subaru Impreza, Toyota Prius V, Volvo V60, Toyota Avalon Hybrid и Lincoln Continental. Лучшим минивэном пользовали социальных сетей назвали Chrysler Pacifica, а наиболее практичным пикапом — Honda Ridgeline.

Как отмечается в сообщении портала Motor1, эти автомобили отличаются вместительностью, относительно невысокими ценниками, множеством «безопасных» и «комфортных» опций, а также топливной экономичностью.

Примечательно, что практически все машины, которые по мнению автомобилистов США являются самыми практичными, в нашей стране не представлены. Кроме того, среди них есть и несколько гибридных моделей — а «зеленые» автомобили россияне по понятным причинам не воспринимают в принципе. Так что не стоит относиться к этому рейтингу серьезно — к российскому авторынку он не имеет никакого отношения.