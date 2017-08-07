General Motors отзывает 800 000 автомобилей по всему миру

Как сообщает агентство Associated Press, под новую отзывную кампанию подпадает порядка 800 000 пикапов Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500, выпущенных в 2014 году. Отмечается, что около 700 000 потенциально дефектных автомобилей было реализовано в Соединенных Штатах, а все остальные — в других странах.

В General Motors обнаружили неисправность электроусилителя руля — как оказалось, система дает сбой во время маневрирования на невысокой скорости. Это чревато тем, что в случае проявления дефекта водитель может потерять над автомобилем контроль, подвергая себя, своих пассажиров и окружающих серьезной опасности.

Остается лишь добавить, что эта сервисная кампания не имеет никакого отношения к России — в нашей стране пикапы Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500 не продавались.