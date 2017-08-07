Названы 25 самых угоняемых в России автомобилей

Фото: blog.allstate.com
Рейтинг наиболее популярных у угонщиков автомобилей по итогам года, начиная с прошлого лета, был составлен компанией «АльфаСтрахование» в результате анализа обращения клиентов, застрахованных по КАСКО. На первом месте оказался Lexus GX, на втором — Panamera, на третьем — Audi A8.
Эдуард Раскин

Места достались наиболее привелкательных для злоумышленников моделей исходя из соотношения числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании «АльфаСтрахование» авто этой марки и достаточно точно отражает отражает риски автовладельца остаться без своего транспортного средства.

– Полис каско защищает автомобиль и во время движения, и на стоянке от негативных последствий погодных катаклизмов, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона, — комментирует Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». — Автоугонщиков привлекают как дорогие автомобили, так и машины из среднеценового сегмента. Главное — востребованность самого авто и его деталей на черном рынке.

Фото: www.netcarshow.com

Согласно данным страховщиков первое место по угоняемости среди автомобилей клиентов компании занимает Lexus GX, частота составляет 1,68%. На втором месте оказался Porsche Panamera — 1,61%, на третьем Audi A8 – 1,53%. Далее расположились Range Rover Evoque (1,24%) и Toyota Camry (1,11%).

Помимо них в десятку вошли Lexus LX, Infiniti QX56 или QX80, Range Rover Sport, BMW 6-й серии и Toyota Land Cruiser. Места же с 25 по 20, по степени снижаемости риска угона, занимают Porsche Macan, Hyundai Solaris, Skoda Superb, Mazda CX-5, Land Rover Discovery и Cadillac Escalade.

страхование, КАСКО, страховые выплаты, угон, угоны, защита от угона
7 августа 2017
324