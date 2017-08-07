Названы 25 самых угоняемых в России автомобилей

Места достались наиболее привелкательных для злоумышленников моделей исходя из соотношения числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании «АльфаСтрахование» авто этой марки и достаточно точно отражает отражает риски автовладельца остаться без своего транспортного средства.

– Полис каско защищает автомобиль и во время движения, и на стоянке от негативных последствий погодных катаклизмов, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона, — комментирует Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». — Автоугонщиков привлекают как дорогие автомобили, так и машины из среднеценового сегмента. Главное — востребованность самого авто и его деталей на черном рынке.