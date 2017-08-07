Новый Lexus LS F замечен на тестах

Как сообщает Autoevolution, «заряженный» Lexus LS F укомплектуют абсолютно новым восьмицилиндровым мотором рабочим объемом от 4 до 4,4 литра. Мощность этого агрегата, предположительно, составит около 600 л. с. Прочие технические подробности относительно новинки в настоящее время не раскрываются.

Сами представители компании Lexus конкурентами нового LS F называют Mercedes-AMG S63, Audi S8 и BMW M760Li. По предварительным данным, официальная премьера «горячего» седана состоится в 2019 году.

Напомним, что весной на Женевском автосалоне компания Lexus показала флагманский LS пятого поколения. Новый автомобиль, в отличие от предшественника, имеет спортивный вид и более мощный силовой агрегат. Так, под капотом седана разместился битурбированный 3,5 литровый V6, мощностью 415 л. с. и 600 Нм крутящего момента.

Информация о новинке уже представлена на российском сайте марки, однако цены и дата начала продаж до сих пор не объявлены.