Рассекречен экстерьер Volkswagen Jetta седьмого поколения

Судя по представленным снимкам, внешний вид нового Volkswagen Jetta перекликается с экстерьерами концептуального Midsize Coupe, представленного публике еще три года назад, и абсолютного нового спортивного лифтбэка Arteon. В частности, мы видим покатую крышу, перелицованные бампера, и абсолютно новую оптику. К тому же нельзя не обратить внимание на измененную форму капота, короткий передний и длинный задний свесы — машина стала явно более крупной и, надо сказать, «спортивной».

Впрочем, практически никакой информации относительно Volkswagen Jetta новой генерации на сегодняшний день нет. Известно лишь, что новинку построили на платформе MQB, пришедшей на смену устаревшей PQ35, а силовые агрегаты будут позаимствованы у хетчбэка Golf.

По предварительным данным, в декабре новая «Джетта» встанет на конвейер мексиканского завода Volkswagen, где в настоящее время собираются тот же Golf и Tiguan. Официальный дебют седана состоится в сентябре на моторшоу во Франкфурте, а в продаже новинка появится в начале следующего года.