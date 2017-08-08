Hyundai вот-вот расстанется с дочерним брендом Genesis

Едва оперившаяся марка Genesis уже норовит покинуть родительское гнездо, причем немедленно. Уже в этом месяце корейцы планируют объявить о реализации новой стратегии розничной торговли — пока для США, но в ближайшем будущем она неотвратимо распространится на весь остальной мир. Суть ее в том, что «премиальный» бренд будет отделен от марки Hyundai, а количество дилеров, уполномоченных продавать Genesis, резко сократится. Переход этот будет весьма тяжелым и затратным.

Спохватились корейцы немного поздно — уже выпустив на рынок седаны G80 и G90, и объявив о запуске производства G70, которого прочат в конкуренты BMW 3-й серии.

— Мы не видим дальнейшего пути без хорошей, мощной дилерской сети, работа которой к тому же должна быть прибыльной, — заявил генеральный директор Genesis Эрвин Рафаэль в интервью корреспонденту порталу Automotive News. — И нам иногда приходится принимать очень сложные решения в краткосрочной перспективе, чтобы обеспечить заботу о наших… дилерах в перспективе долгосрочной.