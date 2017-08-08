Hyundai вот-вот расстанется с дочерним брендом Genesis

Фото: www.piazzahyundaipottstown.com/
С момента создания нового «премиального» корейского бренда Genesis прошло уже два года, а руководство компании только-только начало осознавать, что дорогие люксовые модели вряд ли будут продаваться в автосалонах, над входом в которые красуется эмблема весьма бюджетной марки Hyundai. Ничего личного, но печальный опыт с Hyundai Equus и KIA Quoris, кажется, мог бы чему-то научить…
Эдуард Раскин

Едва оперившаяся марка Genesis уже норовит покинуть родительское гнездо, причем немедленно. Уже в этом месяце корейцы планируют объявить о реализации новой стратегии розничной торговли — пока для США, но в ближайшем будущем она неотвратимо распространится на весь остальной мир. Суть ее в том, что «премиальный» бренд будет отделен от марки Hyundai, а количество дилеров, уполномоченных продавать Genesis, резко сократится. Переход этот будет весьма тяжелым и затратным.

Спохватились корейцы немного поздно — уже выпустив на рынок седаны G80 и G90, и объявив о запуске производства G70, которого прочат в конкуренты BMW 3-й серии.

— Мы не видим дальнейшего пути без хорошей, мощной дилерской сети, работа которой к тому же должна быть прибыльной, — заявил генеральный директор Genesis Эрвин Рафаэль в интервью корреспонденту порталу Automotive News. — И нам иногда приходится принимать очень сложные решения в краткосрочной перспективе, чтобы обеспечить заботу о наших… дилерах в перспективе долгосрочной.

Фото: www.netcarshow.com

По его словам Genesis планирует создать основу собственной дилерской сети к середине следующего года.

На продажах автомобилей под новым брендом отрицательно сказывается его неуклюжий старт — сначала как названия модели Hyundai, а затем как отдельной марки. Согласно первоначальному плану, специализирующиеся исключительно на Genesis автосалоны должны были постепенно появляться спустя два-три года после начала продаж. Теперь этот срок сокращается минимум на год.

— Для того, чтобы этот бренд действительно выжил и процветал… мы должны ускорить процесс разделения наших брендов, — уверен Рафаэль и тут же привел данные, свидетельствующие о том, что покупатели отнюдь не приветствуют идею покупки роскошного автомобиля, стоящего в автосалоне Hyundai рядом с «Элантрами» и «Акцентами».

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в этом году в США было продано 11 563 автомобиля Genesis, а в России — 563 экземпляра.

автопродажи, авторынок, производители, производство, бюджетные авто, премиальный сегмент, премиум-сегмент
8 августа 2017
97