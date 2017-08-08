Российский авторынок вырос на 18,6%

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), лучше других в России по-прежнему продаются автомобили LADA. В прошлом месяце в пользу ВАЗовских машин сделали выбор 26 502 человека, что на 22% больше, нежели в июле 2016 года. KIA, реализовавшая 16 187 автомобилей (+37%), все так же находится на второй строчке. А замыкает лидерскую тройку, как и прежде, компания Hyundai — машины этого производителя привлекли внимание 11 952 россиян (+22%).

Звание самой популярной модели на российском рынке новых автомобилей вернула себе KIA Rio, подвинувшая LADA Granta на второе место. Эти машины разошлись тиражом в 8456 и 8134 экземпляров соответственно. Третью же позицию занимает Hyundai Solaris — в июле дилеры продали 7 485 седанов. Следом за ними идут LADA Vesta (6609 автомобилей) и Hyundai Creta (4012 кроссоверов).

– В целом рынок растет, и это неплохо, — комментирует ситуацию заместитель председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев. — Уверенный рост демонстрирует массовый сегмент. Что показывает, во-первых, эффективную работу программ господдержки, которые направлены именно на масс-сегмента и а/м с высокой локализацией производства; во-вторых, выход обновленных моделей-бестселлеров в июле — Mazda CX-5 и KIA Rio. И в-третьих, массовый сегмент имел наибольший резерв в виде отложенного спроса в последние два года.

В премиум-сегменте нет аналогичных драйверов продаж, но в июле по некоторым брендам отмечается рост. При этом, несмотря на рост продаж некоторых марок, например, Porsche, BMW, Infiniti, говорить о начале восстановления спроса в этом сегменте по одному месяцу, тем более в непоказательный сезон, пока рано. Самые яркие новинки являются драйверами сегмента — BMW 5 series, Audi Q5.

В целом же можно надеятся, что вторая половина года будет удачнее минувшей. Чему должен способствовать и изменившийся настрой наших покупателей, уже осознавших «новую экономическую реальность», и более-менее стабильные цену на нефть и курсы рубля по отношению к мировым валютам. Наш прогноз по итогам года: плюс 7—8% по рынку.