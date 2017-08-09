Новые технические подробности о Toyota Supra и преемнике BMW Z4

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении портала Motor1, новая Toyota Supra обзаведется автоматической коробкой передач производства BMW. Выпускать модификации с «механикой» производитель пока не планирует. В моторную гамму новинки, ориентированной на рынок США, войдут четырех- и шестицилиндровые моторы мощностью 248 и 335 л. с.

Что же до BMW Z4, который СМИ окрестили как Z5, то под его капотом «поселятся» те же двигатели. Правда, агрегатироваться они будут как с «автоматом», так и с «механикой».

Впрочем, представители компаний BMW и Toyota в настоящее время эту информацию никак не комментирует. А потому не исключено, что производители еще внесут какие-либо корректировки.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что премьера новой «Супры» состоится, по предварительным данным, в следующем году. Баварцы же презентуют следующую генерацию своего родстера не раньше 2020.