Почему автомобили УАЗ по-прежнему будут ломаться

До недавнего времени производство внедорожников и легкого коммерческого транспорта осуществлялось на едином конвейере. Теперь же ульяновцы разделили сборочные линии — на новой ветке помимо разных модификаций «буханки» пропишется еще и последняя новинка марки — UAZ Profi.

Вероятно, руководство завода таким образом решило не только осовременить производственный процесс, но и увеличить объем реализации своих машин. Ведь по итогам прошлого месяца УАЗ оказался одним из немногих автостроителей, потерявших в продажах. Потребители все меньше доверяют качеству ульяновских машин: как следствие, в июле бренд продемонстрировал 15-процентное падение.