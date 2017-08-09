Почему автомобили УАЗ по-прежнему будут ломаться

Фото: АвтоВзгляд
В очередной раз Ульяновский автозавод провел модернизацию производства, запустив новую линию по сборке грузовых автомобилей. Только вот вряд ли качество продукции UAZ станет заметно лучше. Как, впрочем, и не стоит ожидать стремительного роста объемов продаж.
Мирон Горин

До недавнего времени производство внедорожников и легкого коммерческого транспорта осуществлялось на едином конвейере. Теперь же ульяновцы разделили сборочные линии — на новой ветке помимо разных модификаций «буханки» пропишется еще и последняя новинка марки — UAZ Profi.

Вероятно, руководство завода таким образом решило не только осовременить производственный процесс, но и увеличить объем реализации своих машин. Ведь по итогам прошлого месяца УАЗ оказался одним из немногих автостроителей, потерявших в продажах. Потребители все меньше доверяют качеству ульяновских машин: как следствие, в июле бренд продемонстрировал 15-процентное падение.

Фото: UAZ

Еще бы, ведь судя по отзывам владельцев «уазиков», они ломаются гораздо чаще, чем ездят. А буквально недавно производитель объявил о масштабной сервисной акции, затронувшей свыше 70 000 внедорожников Patriot, Pickup, Hunter и Cargo.

Причина отзыва кроется в «установке элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования на машинах, выпущенных с марта 2014 года по июль 2017 года, активная эксплуатация которых может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля». О том, что может произойти с таким автомобилем на ходу, полагаем, рассказывать не стоит.

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9 августа 2017
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