Volkswagen предлагает 10 000 евро за отказ от старого дизельного авто

Фото: www.volan.si
Volkswagen предлагает владельцам старых дизельных автомобилей обменять их до конца нынешнего года на новые со скидкой до 10 000 евро. Однако предложением смогут воспользоваться лишь автомобилисты из Германии.
Виктория Базылева

Представители концерна Volkswagen объявили, что обладатели любых старых автомобилей с дизельными моторами экологического класса ниже «Евро-4» могут отдать машину в Trade In и получить скидку от 2000 до 10 000 евро на покупку новых Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. К тому же клиентам полагаются дополнительные бонусы, если они сделают выбор в пользу «зеленых» транспортных средств: электрокаров, гибридов и машин, работающих на газовом топливе.

Как сообщает газета Deutsche Welle, таким образом в Volkswagen надеются защитить дизельные автомобили от возможного запрета, а заодно улучшить экологическую ситуацию в стране, уничтожая «грязные» машины.Только вот нельзя игнонировать тот факт, что в последнее время из-за «дизельгейта» популярность автомобилей на тяжелом топливе в Германии стремительно снижается. Следовательно, новая программа ничто иное как маркетинговая акция, направленная на стимуляцию продаж новых машин, в том числе и не дизельных.

– Volkswagen убежден, что чистые и эффективные дизельные двигатели, оснащенные самыми современными системами очистки выхлопов, являются незаменимой технологией для достижения цели по сокращению выбросов углекислого газа, — заявил директор по сбыту Volkswagen Юрген Штакман.

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9 августа 2017
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