Volkswagen предлагает 10 000 евро за отказ от старого дизельного авто

Представители концерна Volkswagen объявили, что обладатели любых старых автомобилей с дизельными моторами экологического класса ниже «Евро-4» могут отдать машину в Trade In и получить скидку от 2000 до 10 000 евро на покупку новых Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. К тому же клиентам полагаются дополнительные бонусы, если они сделают выбор в пользу «зеленых» транспортных средств: электрокаров, гибридов и машин, работающих на газовом топливе.

Как сообщает газета Deutsche Welle, таким образом в Volkswagen надеются защитить дизельные автомобили от возможного запрета, а заодно улучшить экологическую ситуацию в стране, уничтожая «грязные» машины.Только вот нельзя игнонировать тот факт, что в последнее время из-за «дизельгейта» популярность автомобилей на тяжелом топливе в Германии стремительно снижается. Следовательно, новая программа ничто иное как маркетинговая акция, направленная на стимуляцию продаж новых машин, в том числе и не дизельных.

– Volkswagen убежден, что чистые и эффективные дизельные двигатели, оснащенные самыми современными системами очистки выхлопов, являются незаменимой технологией для достижения цели по сокращению выбросов углекислого газа, — заявил директор по сбыту Volkswagen Юрген Штакман.