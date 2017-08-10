Экологи подали иск на 110 млн. евро против Porsche

Фото: www.netcarshow.com
Представители германской экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) подали в Федеральное ведомство автодорожного транспорта ФРГ иск на сумму 110 млн. евро против компании Porsche. Об этом журналистам заявил Юрген Реш, директор DUH.
Виктория Базылева

Как сообщает Deutsche Welle, Porsche обвиняют в использовании программного обеспечения, занижающего реальные показатели выброса вредных веществ дизельными моторами, которыми оснащаются кроссоверы Cayenne. Экологи решили создать еще один прецедент якобы для того, чтобы в очередной раз обратить внимание властей и граждан на острую проблему «грязных» двигателей, работающих на тяжелом топливе.

– Соблюдать законы должны все. Если гражданин нарушает ПДД или правила парковки, ему выписывают соответствующий штраф. По этой же аналогии должны быть наказаны и автопроизводители, которые до сих пор не ответили за «дизельгейт», — сказал исполнительный директор DUH Юрген Реш.

Представители Porsche, в свою очередь, от комментариев отказались.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что министр транспорта ФРГ Александер Добриндт потребовал от Porsche провести отзывную кампанию, охватывающую более 22 000 кроссоверов Cayenne. Кроме того, Минтранс Германии лишил модель и сертификации — продажи автомобиля в стране временно приостановлены.

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10 августа 2017
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