Infiniti готовит к премьере гоночный ретро-автомобиль

– Мы подумали: а что, если нам удастся отыскать машину, которая простояла в сарае где-нибудь в отдаленном уголке Японии на протяжении 70 лет? Как бы она выглядела? Именно с этой мысли все и началось, — сказал главный дизайнер Infiniti Альфонсо Альбайса.

Как сообщает пресс-служба компании, гоночный концепт-кар представляет собой одноместный автомобиль с открытой кабиной. Несмотря на то, что внешний вид новинки перекликается с экстерьерами спорткаров 1940-х годов, машина оборудована современной электрической силовой установкой. Впрочем, никакой технической информации об агрегате пока нет.

Infiniti презентует свой концептуальную гоночную модель, название которой в настоящее время не раскрывается, на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич 20 августа. А значит, уже через полторы недели мы узнаем все подробности.