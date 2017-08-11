Новые инициативы главы Минтранса Соколова ударят по всем автовладельцам России

Поскольку г-н Соколов является лицом сугубо официальным, то в телеэфире он уж точно должен придерживаться государственной линии, а не высказывать свои личные соображения. Таким образом, его министерство видит наше будущее примерно так:

— Постепенный переход будет осуществляться уже в перспективе следующего десятилетия. Сегодня в Москве идет пилотный проект. Уже по его завершении будем принимать меры по его, этого транспорта будущего, дальнейшему продвижению в наших других городах…

Кто определил электромобили как транспорт будущего, честно говоря, непонятно. Наверное, те же люди, которые десятилетиями пугают мировое сообщество глобальным потеплением. Оставим в стороне многочисленные аргументы, выявляющие вопиющую неэкологичность электротранспорта и посоветуем нашим министрам не жить Москвой единой, где худо-бедно с огромными затратами и жестким принуждением автовладельцев можно добиться вышеуказанной цели.

Однако кроме столицы в нашей стране есть, скажем, такие города как Мурманск, Норильск, Магадан наконец — там, как и на большей части территории нашей державы зимой электромобили не выживут ни при каких обстоятельствах.

Максим Соколов также отметил, что в стране надо создавать необходимую инфраструктуру, включая зарядные станции, финансово стимулировать приобретение электрокаров:

— Это естественный процесс, который надо поддерживать, в том числе, может быть, налоговыми льготами. В частности, по транспортному налогу…