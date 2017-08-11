Новые инициативы главы Минтранса Соколова ударят по всем автовладельцам России

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Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что правительство будет активно пересаживать россиян из традиционных транспортных средств в нетрадиционные —электромобили. Такое замечание, сделанное одним из руководителей государства в эфире телеканала «Россия 24», как минимум настораживает.
Эдуард Раскин

Поскольку г-н Соколов является лицом сугубо официальным, то в телеэфире он уж точно должен придерживаться государственной линии, а не высказывать свои личные соображения. Таким образом, его министерство видит наше будущее примерно так:

— Постепенный переход будет осуществляться уже в перспективе следующего десятилетия. Сегодня в Москве идет пилотный проект. Уже по его завершении будем принимать меры по его, этого транспорта будущего, дальнейшему продвижению в наших других городах…

Кто определил электромобили как транспорт будущего, честно говоря, непонятно. Наверное, те же люди, которые десятилетиями пугают мировое сообщество глобальным потеплением. Оставим в стороне многочисленные аргументы, выявляющие вопиющую неэкологичность электротранспорта и посоветуем нашим министрам не жить Москвой единой, где худо-бедно с огромными затратами и жестким принуждением автовладельцев можно добиться вышеуказанной цели.

Однако кроме столицы в нашей стране есть, скажем, такие города как Мурманск, Норильск, Магадан наконец — там, как и на большей части территории нашей державы зимой электромобили не выживут ни при каких обстоятельствах.

Максим Соколов также отметил, что в стране надо создавать необходимую инфраструктуру, включая зарядные станции, финансово стимулировать приобретение электрокаров:

— Это естественный процесс, который надо поддерживать, в том числе, может быть, налоговыми льготами. В частности, по транспортному налогу

Фото: blog.caranddriver.com

Комментарии, как говорится, излишни. Хотя я бы лично предложил пойти дальше и доплачивать ежемесячно кругленькую сумму каждому владельцу электромобиля — если уж залезать в карманы налогоплательщиков ради достижения эфемерных целей, то незачем ограничиваться полумерами. А разжиревшие субъекты РФ, конечно же, с радостью откажутся от части своих налогов для благого дела.

Только объясните мне, зачем «естественному» процессу в принципе нужна какая-либо поддержка. Разве во времена бурного и уж точно неоспоримо естественного развития машин с двигателями внутреннего сгорания государства субсидировали их производство и продажи? Принудительно строили на налоговые деньги заправки?

Хочется надеяться, что министр в данном случае просто отметился в модном тренде, действуя по совету Ходжи Насреддина: «За двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет — или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!»

Россия пока отстает от развитых стран по использованию электрокаров — ну и пусть себе отстает. Транспортному ведомству стоило бы сначала покрыть страну сетью автомобильных дорог, сравнимой с развитыми странами по разветвленности и качеству. А уже потом догонять Запад по таким несомненно важным показателям, как количество электромобилей или количество лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на каждую тысячу населения.

АЗС, ДВС, технология, электромобили
11 августа 2017
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