Renault выпустила новый «экстремальный» хетчбэк

Как сообщает портал Indianautosblog, от серийного Renault Kwid «экстремальный» отличается перелицованным передним бампером, новой оптикой и видоизмененной радиаторной решеткой. Кроме того, автомобиль обзавелся накладками на дверях и порогах, колесными дисками O. Z. Racing, диффузором и задним спойлером. А вот в салоне Renault Kwid Extreme ничего нового не появилось.

Отметим, что и технические характеристики концепт-кара производитель раскрывать не стал. Очевидно, под капотом машины разместился тот же двигатель, что приводит в движение серийную версию: мотор объемом 0,8 литра, агрегатированный с механической коробкой передач.

Напомним, что Renault Kwid на сегодняшний день в нашей стране не продается — эта модель ориентирована исключительно на индийский авторынок.