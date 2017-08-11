В России отзывают Volvo XC90 и V90 Cross Country

Так, под отзывные акции подпадают кроссоверы Volvo XC90 и универсалы V90 Cross Country, реализованные в 2016 — 2017 годах.

– Причиной отзыва 18 автомобилей Volvo XC90 и V90 Cross Country является установленный ненадлежащий модуль контроля доменов активной безопасности, что может привести к отклонениям в работе системы помощи водителю, — говорится в сообщении «Росстандарта».

На потенциально дефектых автомобилях специалисты официальных дилерских центров заменят существующий модуль на «правильный».

Другая сервисная кампания охватывает 17 кроссоверов XC90. Как оказалось, на заводе некорректно установили устройство предварительного натяжения ремня безопасности правого сиденья третьего ряда. Несмотря на дефект, ремень функционирует исправно. Однако во время аварии элемент конструкции может отделиться и попасть в багажное отделение.

В рамках отзывной акции будет проведена замена ремня — только на этот раз в соответствии с инструкцией.