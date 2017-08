Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport подешевел на 300 000 рублей

Как сообщает пресс-служба Mitsubishi, теперь при покупке Pajero Sport по программе Trade In бонус составляет 300 000 рублей. Воспользоваться предложением может любой желающий — официальные дилеры японской марки принимают автомобили любых брендов. Правда, за исключением российских. К тому же возраст машины не должен превышать 10 лет.

Кроме того, компания Mitsubishi запустила аналогичное предложение для пикапа L200. Отдавая свой старый автомобиль в Trade In, можно получить скидку в размере 150 000 рублей на покупку грузовичка в модификациях V Diesel NP2.4 DC Intense AT и V Diesel HP 2.4 DC Instyle AT.

Остается лишь добавить, что программы действуют во всех официальных дилерских центрах Mitsubishi с 9 по 31 августа нынешнего года.