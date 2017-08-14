Когда стартуют продажи «заряженной» LADA Vesta

Как сообщает RCI News, желтая LADA Vesta, фотографии которой «просочились» в интернет, принадлежит генеральному директору Ижевского автозавода Михаилу Рябову. Под капотом седана расположился 1,8-литровый двигатель, форсированный до 149 л. с.

«Заряженная» версия «Весты» может похвастать улучшенными тормозами, новыми амортизаторами, модернизированной подвеской и оригинальным аэродинамическим обвесом. Кроме того, новинка порадует покупателя «спортивными» сиденьями с контрастной прострочкой и логотипами «Vesta Sport».

По предварительным данным, серийное производство LADA Vesta в новой модификации стартует уже в феврале следующего года. А до шоу-румов официальных дилеров первые автомобили доберутся в апреле. Прочие подробности относительно «горячего» седана пока не раскрываются.