На автомобилях Hyundai обнаружены проблемы с тормозами

Фото: www.netcarshow.com
Компания Hyundai объявила о проведении в Китае отзывной кампании, охватывающей 214 автомобилей Genesis. Производитель обнаружил заводской дефект проводки тормозной системы.
Виктория Базылева

Как сообщает местное издание «Синьхуа», под сервисную акцию подпадает 214 седанов Hyundai Genesis, реализованных китайскими дилерами в период с ноября 2013 по февраль 2015 года.

Как оказалось, потенциально дефектные автомобили оборудованы «ручниками» с ненадежной проводкой. Это чревато тем, что стояночный тормоз может «отказать» в любую минуту — во время парковки на уклоне или, что еще хуже, в момент, когда нужно начать движение.

Стоит, однако, отметить, что эта сервисная акция распространяется лишь на те автомобили, которые были проданы в Китае. О неисправности Hyundai Genesis, реализованных в России, производитель не сообщает.

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14 августа 2017
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