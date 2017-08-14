На автомобилях Hyundai обнаружены проблемы с тормозами

Как сообщает местное издание «Синьхуа», под сервисную акцию подпадает 214 седанов Hyundai Genesis, реализованных китайскими дилерами в период с ноября 2013 по февраль 2015 года.

Как оказалось, потенциально дефектные автомобили оборудованы «ручниками» с ненадежной проводкой. Это чревато тем, что стояночный тормоз может «отказать» в любую минуту — во время парковки на уклоне или, что еще хуже, в момент, когда нужно начать движение.

Стоит, однако, отметить, что эта сервисная акция распространяется лишь на те автомобили, которые были проданы в Китае. О неисправности Hyundai Genesis, реализованных в России, производитель не сообщает.