В ОАЭ разработали Правила дорожного движения для беспилотников

Как сообщает портал Zawya, в документе, автором которого выступило Управление по стандартизации и метрологии (Esma), указаны требования к беспилотным транспортным средствам, инфраструктуре, системам связи и центрам технического обслуживания. Кроме того, специалисты обозначили обязанности производителей «автономных» автомобилей и владельцев самоуправляемых машин. Впрочем, никаких подробностей о том, что именно прописано в правилах, пока не раскрывается.

В разработке ПДД и перечня требований кроме Esma принимали участие Федеральный орган по наземному и морскому транспорту, Управление по регулированию электросвязи, а также Управление по дорогам и транспорту и Главный штаб полиции Дубая. Конференция по вопросу беспилотных автомобилей, на которой, помимо представителей госслужб ОАЭ, будут присутствовать топ-менеджеры ведущих автостроительных компаний, состоится в ноябре.