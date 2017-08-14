Volkswagen отмечает 10-летие локального производства в России

– Сегодня мы рады отметить достижения Volkswagen Group Rus в России. Локальное производство — ключевой элемент нашей долгосрочной стратегии в России. Последовательные инвестиции в развитие производства, продукции и сотрудников позволили нам стать одним из лидеров российской автомобильной промышленности, — сказал генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

За десять лет с конвейера калужского завода компании, где на сегодняшний день выпускаются Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid, сошло уже более 1 100 000 автомобилей. А на предприятии в Нижнем Новгороде, где собираются Skoda Octavia, Yeti и Volkswagen Jetta, было произведено не менее 200 000 машин.

Напомним, что в 2007 году Volkswagen запустил в России крупноузловую сборку автомобилей, а двумя годами позже — производство полного цикла, включающее штамповку, сварку и покраску машин.

В 2011-м «Фольксваген Груп Рус» заключила соглашение с «Группой ГАЗ». На нижегородском предприятии построили новые монтажный и кузовной цехи, а также улучшили систему контроля качества и логистические процессы, после чего приступили к выпуску автомобилей.