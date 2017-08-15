Hyundai Solaris назван самой массовой моделью «Яндекс.Такси» в Москве

«По данным ООО „Эверест 8800“ (федеральный партнер „Яндекс.Такси“ по подключению водителей), наиболее популярным автомобилем у водителей Яндекс.Такси в Москве является Hyundai Solaris. На корейский бренд приходится 25% от общего объема машин, подключенных к агрегатору в столичном отделении. На втором месте находится KIA Rio с 17%, на третьей позиции Skoda Octavia — с 11%», — говорится в сообщении. Тройка моделей-лидеров занимает более половины от всех машин, подключенных к сервису Яндекс.Такси. Топ-5 рейтинга замыкают Volkswagen Polo и Skoda Rapid, на которые приходится 7% и 6% подключений к агрегатору. Шестое и седьмое места остались в рейтинге за моделями Ford — Focus (6%)и Galaxy (4%). Замыкают топ-10 рейтинга Nissan Almera (4%), KIA Cee’d (3%), а также Toyota Camry и Chevrolet Cruze (по 2%).