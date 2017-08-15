Infiniti представил новый спорткар

Новый концепт засветился на «Конкурсе Элегантности» в Пеббл-Бич в Калифорнии. Дизайн Prototype 9 выполнен по мотивам знаменитого спорткара Prince R380, который в 1965 году установил несколько рекордов скорости, а еще через год одержал победу в абсолютном зачете на Гран-при Японии на трассе Fuji Speedway.

Prototype 9 — первый автомобиль бренда, который оснащается новой электрической силовой установкой с высокоемким блоком аккумуляторов на 30 кВтЧ. Двигатель будущего стильно контрастирует с традиционными материалами и старинной техникой исполнения. Например, кузовные панели, как и 70 лет назад изготовлены методом ручной формовки.

Концепт развивает мощность 120 кВт (148 л. с.), а показатель максимального крутящего момента составляет 320 Нм. Привод на задние колеса осуществляется через одноступенчатый редуктор. Prototype 9 развивает максимальную скорость 170 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунд. Запас хода в боевом режиме на гоночной трассе рассчитан на 20 минут.