Баварцы опубликовали изображение нового BMW Z4

По предварительным данным, возрожденный BMW Z4, который может сменить название на Z5, появится в продаже во второй половине 2018-го или в начале 2019 года. Никаких подробностей относительно новинки производитель пока не раскрывает.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, благодаря использованию легких сплавов кузова преемник Z4 станет легче и прочнее: ожидается, что снаряженная масса машины не превысит 1400 кг. Вероятнее всего, в движение новинку будет приводить двухлитровый 200-сильный мотор. Кроме того, в продаже появится модификация с тем же двигателем, форсированным до 250 л. с. Не исключено, что баварцы предложат и еще одну версию модели с трехлитровым бензиновым мотором, развивающим мощность в 300 сил.