Jeep Wrangler четвертого поколения встал на конвейер

Фото: www.jlwranglerforums.com
В интернете появилась шпионская фотография Jeep Wrangler четвертой генерации. Внедорожник, премьера которого состоится 1 декабря в Лос-Анжелесе, был замечен на заводе Jeep в американском Огайо.
Виктория Базылева

Как сообщают пользователи портала JL Wrangler Forums, опубликовавшие снимок нового Jeep Wrangler, автомобиль сфотографирован на заводе, где в скором времени наладят серийное производство модели. Вероятнее всего, этот экземпляр из партии машин, при помощи которых производитель тестирует конвейер на готовность к запуску сборки.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что моторная гамма Jeep Wrangler четвертого поколения включает в себя 2,0-, 3,0- и 3,6-литровые двигатели. Внедорожник оснащают шестиступенчатой механической и восьмидиапазонной автоматической коробками передач.

Официальная премьера Jeep Wrangler следующей генерации состоится на автосалоне в Лос-Анжелесе, который откроет свои двери для посетителей 1 декабря. Предполагается, что до России автомобиль доберется уже в следующем году.

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16 августа 2017
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