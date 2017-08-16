Jeep Wrangler четвертого поколения встал на конвейер

Как сообщают пользователи портала JL Wrangler Forums, опубликовавшие снимок нового Jeep Wrangler, автомобиль сфотографирован на заводе, где в скором времени наладят серийное производство модели. Вероятнее всего, этот экземпляр из партии машин, при помощи которых производитель тестирует конвейер на готовность к запуску сборки.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что моторная гамма Jeep Wrangler четвертого поколения включает в себя 2,0-, 3,0- и 3,6-литровые двигатели. Внедорожник оснащают шестиступенчатой механической и восьмидиапазонной автоматической коробками передач.

Официальная премьера Jeep Wrangler следующей генерации состоится на автосалоне в Лос-Анжелесе, который откроет свои двери для посетителей 1 декабря. Предполагается, что до России автомобиль доберется уже в следующем году.