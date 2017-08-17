Компания DS открывает в России дилерские центры

– Мы ищем партнёров по продвижению бренда DS Automobiles в Москве и Санкт-Петербурге и рассматриваем сотрудничество в формате дилерского центра полного цикла, который будет осуществлять продажу новых автомобилей и сервисное обслуживание, — сказал Владимир Казначевский, директор по качеству и развитию бизнеса Peugeot, Citroёn и DS в России.

Напомним, что первый автомобиль DS — тогда еще под маркой Citroёn — представили общественности в 2010-м. Четыре года спустя появилась самостоятельная компания DS Automobiles, которую PSA Group позиционирует как премиальный бренд.

Отметим также, что на сегодняшний день DS выпустил 9 моделей: DS 3 и DS 3 Cabrio, DS 4, DS 4 Crossback и DS 4S, DS 5 и DS 5LS, а также DS 6 и DS 7 Crossback.