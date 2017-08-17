Mercedes-Benz разработает новый 8-ступенчатый «автомат»

Как сообщает портал Motor1, Mercedes-Benz зарегистрировал название 8G-Tronic в США 10 августа, а в Германии гораздо раньше — в конце февраля нынешнего года. Предполагается, что этот товарный знак штутгартцы используют для обозначения своей новой восьмидиапазонной автоматической коробки передач.

По предварительным данным, «автоматами» 8G-Tronic оснастят компактные модели. В частности, речь идет о седанах CLA и кроссоверах GLA. Напомним, что на сегодняшний день эти автомобили комплектуются роботизированной КП 7G-DCT.

Впрочем, когда именно Mercedes-Benz представит свою разработку, пока неизвестно. Можно предположить, что новой трансмиссией обзаведутся CLA и GLA следующего поколения. А премьера этих автомобилей, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, состоится в 2019 году.